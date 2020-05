Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Krankenhausaufenthalt ausgenutzt

Erfurt (ots)

Während sich ein 40-jähriger Mann im Krankenhaus in Behandlung befand, schlugen Einbrecher in dessen Wohnung in Sömmerda zu. Zwischen dem 22. und 23.05.2020 waren die Täter über dem im Erdgeschoss befindlichen Balkon in die Wohnung des Mannes eingedrungen. Sie stahlen eine Spardose mit mehreren hundert Euro Münzgeld. Zur Spurensicherung kam die Kripo Erfurt zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell