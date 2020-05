Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Erfurt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen fiel den Beamten des Inspektionsdienstes Nord eine männliche Person am Talknoten auf, welche offensichtlich Opfer einer massiven körperlichen Auseinandersetzung wurde. Der 32-jährige hatte schwere Gesichtsverletzungen und konnte nur noch vage Angaben zur Auseinandersetzung machen. Er konnte sich daran erinnern, dass er gegen 03:00 Uhr in der Magdeburger Allee von drei männlichen Personen attackiert und dabei mehrfach ins Gesicht geschlagen und getreten wurde. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang dringend Zeugen, welche die Tat beobachten haben und Hinweise zum Tathergang und den Angreifern machen können. Diese werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord unter der Telefonnummer 0361-7840 0 zu melden (JZ)

