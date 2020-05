Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfolgungsfahrt zum Beutegut

Erfurt (ots)

Am Samstagmittag beabsichtigten Beamte des ID Süd zwei Fahrradfahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Beim Erblicken der Beamten flüchteten die Beiden allerdings Richtung Innenstadt. In der folgenden Nacheile konnte die weibliche polizeibekannte Erfurterin schnell gefasst werden. Deren mitgeführtes Fahrrad nutzte einer der eingesetzten Beamten, um dem zweiten, weiterhin flüchtigen Radfahrer nachzueilen. Die Spur des Mannes verlor sich zunächst vor einem Wohnblock im Südosten der Stadt. Dort ließ der Mann sein Pedelec zurück und flüchtete in das Gebäude. Bei einer späteren Überprüfung wurde festgestellt, dass das Pedelec in seiner Höchstgeschwindigkeit manipuliert war. Durch Hinweise der gestellten Begleiterin konnte in dem Haus eine Wohnung ausgemacht werden, in welcher sich der Flüchtende vermutlich aufhält. Auch der Name der Person konnte in Erfahrung gebracht werden. Da auf Klopfen und Klingeln an der Wohnungstür niemand öffnete und mittlerweile bekannt geworden war, dass das genutzte Rad des Flüchtenden aus einer Diebstahlshandlung stammte, wurde der Bereitschaftsstaatsanwalt über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Die folgend angeordnete Wohnungsdurchsuchung führte nicht zum Auffinden des Flüchtenden. Es war nur der ebenfalls polizeibekannte Wohnungsinhaber anwesend. Warum dieser seine Wohnung zuvor nicht freiwillig öffnete wurde kurze Zeit später ersichtlich. In der Wohnung selbst konnten diverse Fahrräder / Fahrradteile, eine Kleinstmenge Betäubungsmittel, 75 originalverpackte Zigarettenschachteln, Einbruchswerkzeug und ein verbotener Knallkörper aufgefunden werden. Zwischenzeitlich konnten einige der Fahrräder einzelnen Diebstahlshandlungen zugeordnet werden. Somit haben sich sowohl der Pedelecfahrer als auch der Wohnungseigentümer wegen diverser Verkehrs- und Eigentumsdelikte zu verantworten.(T.K.)

