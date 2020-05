Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto beschmiert

Erfurt (ots)

Künstlerisch betätigte sich ein Unbekannter in Stotternheim, als er ein Auto besprühte. Am heutigen Samstag zeigte der Halter des Renault Clio das Kunstwerk bei der Polizei an. Der kreative Täter musste im Laufe der Nacht gewütet haben. Mit schwarzer und silberner Sprühfarbe brachte er großflächig abstrakte Zeichen auf. Neben den Außenspiegeln und der Heckscheibe wurde auch die hintere Kennzeichentafel als Leinwand zweckentfremdet. Die Beamten hat das Kunstwerk nicht überzeugt. Sie fertigten eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.(RF)

