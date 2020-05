Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Endstation Gewahrsam

Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Schlösserstraße zwischen drei Männern zu einer Auseinandersetzung. Zwei alkoholisierte Männer im Alter von 21 und 27 Jahren beleidigten einen 52-jährigen Passanten aufgrund seiner Nationalität und gingen aggressiv und bedrohlich auf ihn zu. Da der 52-Jährige einen Angriff befürchtete, schlug er mit einem Fahrradkettenschloss nach dem 21-Jährigen und verletze ihn dabei leicht. Trotz Eintreffen der Polizei suchte der 27-Jährige weiterhin Streit. Er leistete Wiederstand und musste von der Polizei gefesselt werden. Da er sich nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen. (JN)

