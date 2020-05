Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dumm gelaufen

Landkreis Sömmerda (ots)

Völlig außer Atem meldete sich am Mittwochabend ein 30-jähriger Mann aus Ringleben bei der Polizei in Sömmerda. Er gab an, dass mehrere Personen seine Haustür eingetreten hätten und er nun über ein angrenzendes Feld geflüchtet sei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, ließ sich der Eigentümer allerdings nicht blicken. Der Grund dafür offenbarte sich für die Polizisten schnell. Beim Betreten des Grundstücks wurden diverse Fahrradrahmen, diverses hochwertiges Werkzeug, Ausweisdokumente sowie mehrere Krafträder und Fahrräder aufgefunden. Unter anderem fanden die Beamten eine Simson, welche im Mai 2015 in Bad Langensalza gestohlen wurde. Inwieweit es sich bei den anderen aufgefundenen Gegenständen um Diebesgut handelt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Von den Personen, die sich unberechtigt zum Grundstück Zutritt verschafft hatten, fehlt jede Spur. (JN)

