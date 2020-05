Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden durch Einbruch

Erfurt (ots)

Durch Aufhebeln einer Tür verschaffte sich ein unbekannter Täter am Donnerstagnachmittag Zutritt zu einem Supermarkt und der dazugehörigen Bäckerei in der Leipziger Straße von Erfurt. Dabei löste der Dieb den Einbruchalarm aus. Der Täter durchsuchte mehrere Schränke der Bäckerei und flüchtete unerkannt. Was gestohlen wurde, ist bisher noch unklar. Es entstand beträchtlicher Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. (JN)

