Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgloser Diebstahl

Erfurt (ots)

Offenbar erfolglos hat ein Dieb in Erfurt versucht, einen grünen Motorroller zu stehlen. Ein Zeuge hatte am Mittwoch einen beschädigten Roller in Urbich aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass ein Dieb den Roller weggeschoben und versucht hatte, diesen durch Manipulation des Zündschlosses zu starten. Dies misslang ihm aber. Außerdem brach der unbekannte Täter den verschlossenen Gepäckträger des Motorrollers auf. Der Täter gab schließlich auf und ließ den Roller zurück. Es entstand Sachschaden von 300 Euro. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell