Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto aufgebrochen

Erfurt (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Mittwoch bei der Polizei. Er hatte in der Schapirostraße von Erfurt einen Audi A5 mit eingeschlagener Scheibe festgestellt. Der 20-jährige Eigentümer des Wagens hatte in der Ablage der Fahrertür seine Geldbörse zurückgelassen. Ein Dieb nutze die Gelegenheit, schlug die Scheibe des Autos ein und nahm die Geldbörse an sich. Nachdem der unbekannte Täter das Portemonnaie geleert hatte, ließ er es in unmittelbarer Nähe zurück. (JN)

