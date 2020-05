Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht - Erfurt, 21.05.2020

Erfurt (ots)

Am Mittwoch, den 20.05.2020 gegen 16:00 Uhr fand im Erfurter Norden eine Verfolgungsfahrt unter Beteiligung eines blauen Mercedes Sprinter statt. Die Fahrt führte über die Friedrich-Engels-Straße, Eislebener Straße, Magdeburger Allee wobei das Fahrzeug letztendlich im Ammertalweg durch die Polizeibeamten gestoppt werden konnte. In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen gesucht, die durch die grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise des 36-jährigen Fahrzeuglenkers gefährdet wurden oder bei der Missachtung der roten Ampel in der Eislebener Straße Ecke Magdeburger Allee stark abbremsen mussten. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord entgegen. (TC)

