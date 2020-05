Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Keller

Elxleben (ots)

In der Zeit vom 20.04.2020 bis 20.05.2020 wurde in Elxleben, Karl-Marx-Straße 15 in einen Keller eingebrochen. Durch Unbekannte wurden insgesamt 12 Flaschen Sekt entwendet. An der beschädigten Kellertür wurden 50 EUR Schaden verursacht. (wo)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell