Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen zerstochen

Erfurt (ots)

In Weißensee hat ein unbekannter Täter seiner Zerstörungswut freien Lauf gelassen. In der Nacht zum Mittwoch zerstach eine unbekannte Person an einem Mercedes Benz Vito alle vier Reifen. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. (JN)

