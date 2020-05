Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbruch

Erfurt (ots)

In Kindelbrück brachen Diebe am Mittwoch in einen Keller ein. In der Zeit von 09:00 bis 18:30 Uhr öffneten sie gewaltsam eine Tür, um in den Kellerraum zu gelangen. Dabei richteten 100 Euro Sachschaden an. Sie entwendeten ein schwarzes E-Bike der der Marke Hercules sowie Zubehör im Wert von über 2.700 Euro. Zeugen, die in der Straße des Friedens etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 112788 zu melden. (JN)

