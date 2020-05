Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandlegung

Erfurt (ots)

Ein Zeuge bemerkte in der vergangenen Nacht in der Lowetscher Straße ein Feuer. Anschließend sah er zwei Männer, die mit Fahrrädern davon fuhren. Offenbar hatten Unbekannte Müll vor einem Haus in Brand gesetzt. Dabei beschädigten die Flammen eine Matratze, eine Mülltonne und eine Hecke. Die Feuerwehr löschte den Brand. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht ergriffen werden. (JN)

