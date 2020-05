Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiederholter Einbruch

Erfurt (ots)

Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Monate, sind Einbrecher am Dienstagvormittag in ein Restaurant am Herrenberg eingebrochen. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf, um in die Lokalität zu gelangen. Aus einer Kasse entwendeten die Täter mehrere hundert Euro Wechselgeld. Zudem hebelten sie zwei Spielautomaten auf und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe. Zur Spurensicherung kam die Kriminalpolizei zum Einsatz. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell