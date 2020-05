Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Außer Rand und Band

Erfurt (ots)

Zu einem Streit zwischen zwei Männern kam es am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Prager Straße. Einer der Männer schlug seinen 55-jährigen Kontrahenten. Dazu nutze er einen mit Glasflaschen gefüllten Stoffbeutel. Dabei wurde sein Gegner am Kopf verletzt. Als ein Concierge die Streitigkeit schlichten wollte, wurde er von dem unbekannten Täter ebenfalls mit dem Beutel geschlagen und an der Hand verletzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Berliner Straße. Er war 25 bis 30 Jahre alt, 175cm groß, schlank, dunkle kurze Haare und trug eine schwarze Hose sowie ein rotes T-Shirt. Hinweise zum Täter nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 112847 entgegen. (JN)

