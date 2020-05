Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen und Geschädigter gesucht!

Erfurt (ots)

Mehrere Passanten konnten heute Mittag, gegen 12:00 Uhr, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Bahnhofstraße von Erfurt an einem Bratwurststand beobachten. Im Verlauf des Streites ging einer der Männer mit einer Pflanzschaufel auf den Anderen los und verletzte ihn im Gesicht. Der Verletzte lief mit einer blutigen Wunde in Richtung Anger davon. Er war etwa 35 bis 45 Jahre alt und sprach gebrochenes Deutsch. Er hatte eine schlanke Statur mit breiten Schultern und trug eine schwarze Jeans sowie ein rotes T- Shirt. Der andere Mann stieg nach der Auseinandersetzung als Mitfahrer in einen schwarzen SUV und fuhr davon. Er war ca. 33 bis 40 Jahre alt, ca. 170 groß, schlank, trainiert mit breiten Schultern. Er hatte schwarzes, lichtes, stark gegeltes Haar mit Scheitel und einen 3-Tage Bart. Er war mit einem weißen T-Shirt und blauen Jeans bekleidet. Die Polizei bittet den Geschädigten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zudem werden weitere Zeugen des Vorfalls gesucht. Hinweise zu den Männern oder dem Fahrzeug nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 112551 entgegen. (JN)

