Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddiebstahl missglückt

Sömmerda (ots)

Drei unbekannten Dieben wurde gestern Abend in Sömmerda die Diebestour vermasselt. Die Jugendlichen entnahmen mehrere Fahrräder aus einem Fahrradständer am Bahnhof und versuchten die Speichenschlösser aufzubrechen. Eine Polizeistreife erwischte das Trio auf frischer Tat. Die Jugendlichen bekamen daraufhin flinke Füße und rannten in unterschiedliche Richtungen unerkannt davon. Ihre Beute ließen die Diebe zurück. (JN)

