Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden nach Einbruch

Sömmerda (ots)

Auf einem Sportplatz in Sömmerda richteten Einbrecher am Wochenende hohen Schaden an. Sie hebelten auf dem Gelände ein Fenster auf, um in ein Gebäude zu gelangen. Im Inneren wurden mehrere Spinde aufgebrochen. Allerdings wurden die Diebe nicht fündig. Sie verschwanden vom Gelände mit leeren Händen. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell