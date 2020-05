Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken Polizei angegriffen

Sömmerda (ots)

Während einer Streife kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda am Montagabend einen Fahrradfahrer in der Kölledaer Straße von Sömmerda. Der 24-Jährige pustete über 1,6 Promille, so dass eine Blutentnahme notwendig war. Als die Beamten mit dem Mann ins Krankenhaus fuhren, griff er die Polizisten im Streifenwagen an und beleidigte sie. Die Beamten blieben unverletzt. Gegen den 24-Jährigen wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidung erstattet. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell