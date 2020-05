Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungewöhnliche Beute

Erfurt (ots)

Ungewöhnliche Beute machten Diebe über das Wochenende in Erfurt. Ein Mann hatte seinen Audi auf einem Park & Ride Parkplatz am Binderslebener Knie abgestellt. Als er am Montagmorgen die Fahrt mit seinem Auto wieder aufnehmen wollte, war die Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen. Aus der Mittelkonsole des Audis wurden eine Sonnenbrille sowie ein Hundehalsband im Wert von 150 Euro gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. (JN)

