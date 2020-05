Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Enkeltrick gescheitert

Erfurt (ots)

Auf das Ersparte einer 89-jährigen Rentnerin hatten es Betrüger gestern Nachmittag in Erfurt abgesehen. Ein Mann rief die Frau an und gab sich am Telefon als vermeintlicher Enkel aus. Aufgrund einer vorgetäuschten Notlage forderte er eine hohe Summe Bargeld bzw. wertvollen Schmuck. Die Frau ließ sich nicht auf die Forderungen ein, so dass der Anrufer das Gespräch beendete. (JN)

