Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf frischer Tat

Erfurt (ots)

Während einer Fahrradstreife erwischte die Polizei in der vergangenen Nacht einen Schmierfinken. Der 20-Jährige war gerade dabei, mit einem Edding einen Schriftzug auf ein Fallrohr aufzubringen, als die Beamten in der Johannesstraße an ihm vorbei fuhren. Der junge Mann gab zu, noch weitere Schriftzüge im Umfeld aufgebracht zu haben. An zwei Hausfassaden und einem Mülleimer hatte er sich ebenfalls verewigt. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (JN)

