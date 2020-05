Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 61-jähriger vermisst

Erfurt (ots)

Seit dem 15.05.2020 wird der 61-jährige Peter Seebonn vermisst. Letztmalig wurde er gegen 10:30 Uhr in der Bergstraße in Erfurt, im Bereich der Gera gesehen. Seither ist er unbekannten Aufenthaltes. Herr Seebonn wirkt älter und kann so auf etwa 75 Jahre geschätzt werden. Er ist ca. 170cm groß, von schwächlicher Gestalt und hat kurze, rötliche Haare sowie einen Vollbart. Aufgrund einer vergangenen medizinischen Behandlung hat er auffällige Rötungen am Hals. Herr Seebonn ist Raucher und trägt vermutlich ein Tattoo am linken Unterarm. Er ist mit einem dunklen T-Shirt, einer Jacke in Camouflage-Optik und einer dunklen Hose bekleidet. (CP)

