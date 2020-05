Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachschaden entstanden

Landkreis Sömmerda (ots)

In Weißensee machten sich Diebe an einem parkenden Opel zu schaffen. Die Unbekannten versuchten den Kofferraum des Autos aufzuhebeln. Das Vorhaben misslang, an dem Auto entstand über 100 EUR Sachschaden. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell