Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb gefasst

Erfurt (ots)

In einem günstigen Moment griff am Donnerstagnachmittag ein Dieb über die Ladentheke eines Tabakgeschäfts in Erfurt. So gelang es ihm, 17 Schachteln Zigaretten im Wert von 170 Euro zu stehlen. Als er sein Diebesgut in einem Beutel verstaute und den Laden verließ, nahm eine Mitarbeiterin die Verfolgung auf. Gerade als der Täter mit seinem Fahrrad verschwinden wollte, verlor er seine Beute. Die Mitarbeiterin eilte dem Dieb nach und griff nach dem Fahrrad. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Der Ladendieb setzte seine Flucht zu Fuß fort. Mehrere Streifenwagen kamen im Rahmen der Fahndung zum Einsatz. Der 39-jährige, polizeibekannte Mann konnte schließlich gestellt werden. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell