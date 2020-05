Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgloser Einbruch

Erfurt (ots)

Am Donnerstagmorgen mussten Mitarbeiter der Stadtverwaltung Kölleda feststellen, dass Unbekannte in der Nacht in ein Büro eingedrungen waren. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe, um in das Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und einen Tresor. Offenbar wurden die Diebe nicht fündig. Sie verließen den Tatort mit leeren Händen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz. (JN)

