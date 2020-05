Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Falschgeld im Gericht

Erfurt (ots)

Ein Vorfall der besonderen Art erlebte gestern Vormittag eine Mitarbeiterin der Zahlstelle aus dem Amtsgericht Erfurt. Dass reumütige Menschen an der Kasse ihre Strafbefehle begleichen, ist dort für die Angestellten Alltag. Der gestrige Fall wird ihnen wohl aber noch lange in Erinnerung bleiben. Gegen 10 Uhr erschien ein 52-jähriger Mann in der Zahlstelle. Er wollte seinen Strafbefehl mit 300 Euro Falschgeld, sogenannten Movie Money, begleichen. Die Mitarbeiterin durchschaute den Schwindel und informierte die Polizei. Das Falschgeld wurde sichergestellt. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Betrug. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell