Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Besuch

Erfurt (ots)

Mitarbeiter staunten nicht schlecht, als sie am Mittwochmorgen ihre Firma in Sömmerda aufschlossen. In den Räumlichkeiten stand ein fremder Mann vor ihnen. Dieser hatte aber die Ruhe weg und gab an, in der Toilette eingeschlossen gewesen zu sein. Erst als der Mann das Weite gesucht hatte, fiel den Angestellten auf, dass 200 Euro aus der Kasse fehlten. Der vermeintliche Kunde entpuppte sich als Dieb. (JN)

