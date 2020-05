Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Friseursalon

Erfurt (ots)

Friseure haben es zu Zeiten von Corona schwer. Zunächst durften sie wochenlang ihre Geschäfte nicht öffnen. Inzwischen können sie ihrer Arbeit wieder nachgehen, müssen dabei aber strenge Hygienevorschriften einhalten, was den täglichen Umgang mit dem Kunden nicht leicht macht. Umso schwerer traf es einen Friseursalon in der Erfurter Innenstadt. In der Nacht zu Mittwoch brachen Diebe die Tür des Geschäfts auf und bedienten sich an den Arbeitswerkzeugen der Angestellten. Drei Haarschneidemaschinen und ein Fön im Wert von mehreren hundert Euro ließen der oder die Täter mitgehen. (JN)

