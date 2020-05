Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt diesen Mann?

Erfurt (ots)

Am 12.11.2019 wurde eine 62-jährige Frau in der Erfurter Altstadt Opfer eines Taschendiebstahls. Unbekannten Tätern gelang es, das Portemonnaie der Frau unbemerkt aus ihrer Handtasche zu stehlen. In dem Portemonnaie befand sich neben Bargeld und persönlichen Dokumenten auch die EC-Karte der Geschädigten. Mit dieser Karte hoben die Täter zeitnah an einem Geldautomaten am Fischmarkt insgesamt 350,00 EUR Bargeld ab. Auf den Bildern ist der Mann zu sehen, der das Geld widerrechtlich abgehoben hat. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Erfurter Kriminalpolizei (0361/ 7443-1465) unter Angabe der Nummer 0323933/2019 entgegen. (JS)

