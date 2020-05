Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reichlich Beute

Landkreis Sömmerda (ots)

Diebe brachen in einen Heizraum eines Einfamilienhauses in Vehra ein. Dort stießen sie auf reichlich Beute, so dass sie u. a. Angelzubehör, Werkzeuge, ein Fahrrad und Fahrradteile sowie Bekleidung stahlen. Nach ersten Erkenntnissen hat die Beute einen Wert von ca. 3000 Euro. (JS)

