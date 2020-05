Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenlauben aufgebrochen

Erfurt (ots)

In Schwerstedt brachen Unbekannte zwischen dem 11. und 12.05. mehrere Gartenlauben auf. Die Diebe verschafften sich Zutritt zu der Kleingartenanlage und machten sich an sieben Datschen zu schaffen. Wie hoch der Schaden ist und was alles gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Auch in der Eugen-Richter-Straße Erfurt brachen Diebe in eine Gartenlaube ein. Hier hatten es die Diebe auf Technik und Modeschmuck im Gesamtwert von ca. 300 Euro abgesehen. (JS)

