Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Glück im Unglück

Erfurt (ots)

Die Freude über die Wiedereröffnung der Campingplätze in Thüringen ist bei vielen Menschen groß. Schlecht ist es nur, wenn einem ausgerechnet jetzt das Wohnmobil gestohlen wird. So erging es gestern einem 66-jährigen Mann in Erfurt. In der Nacht zuvor war ihm sein 29 Jahre altes Wohnmobil gestohlen worden. Eine aufmerksame Streifenbesatzung der Polizei entdeckte das Gefährt glücklicherweise gestern Nachmittag während eines Einsatzes im Erfurter Norden. Die Kriminalpolizei kam vor Ort, um in dem Wohnmobil Spuren zu sichern. Der Besitzer zeigte sich über das Wiederauffinden seines mobilen Eigenheimes im Wert von 10.000 Euro sichtlich erfreut. Nun steht einem Campingurlaub nichts mehr im Wege. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell