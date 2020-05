Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrügerische Anrufe

Erfurt (ots)

In den letzten Tagen erhielt eine Seniorin aus Erfurt mehrere betrügerische Anrufe. Ein Unbekannter gab sich am Telefon als Anwalt aus und tischte der 77-Jährigen auf, dass sie vergessen hätte sich bei einem Lottospiel abzumelden und somit Spielgebühren angefallen sind. Außerdem gaukelte er ihr vor, dass sie Geld gewonnen hatte und nach dem Begleichen ihrer Schulden die Auszahlung veranlasst werden soll. Gutmütig überwies die Frau in mehreren kleinen Beträgen insgesamt 3500 EUR. Als sie erneut in der Bank Filiale erschien um noch einmal knapp 2000 EUR zu überweisen, wurde die Bank Mitarbeiterin stutzig und klärte die Rentnerin auf. Diese informierte die Polizei und erstattete Anzeige. Das Geld ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell