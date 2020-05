Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlechter Scherz

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag trieben Unbekannte ein böses Spiel in der Spittelgartenstraße. Sie schütteten über einen abgeparkten Daimler einen Eimer Farbe. Der rote Lack verursachte an dem PKW einen Schaden von ca. 10.000 Euro. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell