Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Date mit Folgen

Erfurt (ots)

Die Mutter einer 18-Jährigen staunte nicht schlecht als sie feststellen musste, dass der Freund der Tochter in einer Kaffeedose Betäubungsmittel deponiert hatte. Die jungen Leute hatten sich über das Internet kennengelernt und nun war der 18-jährige zu Besuch in Erfurt. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die Polizei fanden die Beamten 56 g Marihuana bei dem 18-Jährigen. Es wurde eine Wohnungsdurchsuchung bei dem jungen Mann in Nordrhein-Westfalen angeordnet und durch die dort ansässige Polizei realisiert. Es wurden keine weiteren Betäubungsmittel sichergestellt. (JS)

