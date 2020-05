Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kameras demontiert

Erfurt (ots)

Im Bereich der Geraaue machten sich Diebe in der vergangenen Woche auf einer Baustelle an zwei Baggern zu schaffen. Zwei Rückfahrkameras wurden an den Arbeitsmaschinen demontiert und entwendet. Die Beute hat einen Wert von ca. 2000 EUR. (JS)

