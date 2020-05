Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angezündet

Erfurt (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Liebknechtstraße zündeten Unbekannte Samstagabend einen Schrank an, der im Hausflur abgestellt war. Durch den Brand kam es im Treppenhaus zu starker Rauchentwicklung, so dass alle Bewohner des Hauses das Objekt selbstständig oder mit Hilfe der Feuerwehr verlassen mussten. Wie hoch der Sachschaden ist und wer den Brand gelegt hat, ist nicht bekannt. Verletzt wurde von den 19 Mietern glücklicherweise niemand. (JS)

