Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallverursacher flüchtig

Kölleda (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es im Kreisverkehr auf der B85, Kölleda Streitseebad, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 72 jähriger VW-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem Golf vorschriftsmäßig den Kreisverkehr aus Richtung Kölleda und wollte diesen in selber Richtung wieder verlassen. Ein zuvor sehr dicht hinter dem Golf fahrender schwarzer Kleinwagen befuhr diesen Kreisverkehr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und verließ ihn mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dermsdorf. Der 72 Jährige, welchem der schwarze Pkw im Kreisel entgegen kam, kam aufgrund dessen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Am Pkw, sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens, welcher durch seinen Fahrfehler die Unfallursache setzte, verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.(tf)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell