Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zu späte Reue

Erfurt (ots)

Am Freitagabend kam es im Bereich Ilversgehofen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW Audi stieß im Vorbeifahren gegen ein geparktes Lieferfahrzeug und entfernte sich folgend pflichtwidrig. Der Flüchtige kam jedoch nicht weit, der 33-jährige Fahrer wurde dank eines Zeugenhinweises samt seines beschädigten Fahrzeugs nahe des Unfallortes festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem nun reumütigen jungen Mann einen Wert von 1,34 Promille. Der Unfallverursacher musste sich im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Darüber hinaus erwarten ihn Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro. (NJ)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell