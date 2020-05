Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schöne Überraschung

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Zeuge meldete sich gestern Morgen bei der Polizei in Sömmerda weil er in einem Gebüsch in der Frohndorfer Straße mehrere hochwertige Werkzeuge aufgefunden hatte. Die Beamten stellten Winkelschleifer, Akkubohrer und Messgerät im Wert von ca. 5000 EUR sicher. Kurz darauf erschien der 50-jährige Besitzer auf der Dienststelle um Anzeige zu erstatten. Über Nacht war sein Transporter aufgebrochen und die Beute gestohlen worden. Er traute seinen Augen kaum, als die Polizisten ihm seine Werkzeuge übergeben konnten. Wer das Fahrzeug geknackt und die Werkzeuge deponiert hat, ist nicht bekannt. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell