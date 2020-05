Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zufallsfund

Erfurt (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es gestern Abend in der Berliner Straße. Die Polizei wurde gerufen da es in einer Wohnung zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen kam. Während der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten in der Wohnung mehrere Tütchen mit Crystal fest. Insgesamt fanden sie über 25g Betäubungsmittel. Diverse Anzeigen wurden gefertigt, die Drogen sichergestellt. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell