Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Knapp verfehlt

Erfurt (ots)

Um ein Haar entwischten Polizeibeamten in Erfurt heute Nacht zwei Fahrraddiebe. Die Beiden hatten sich im Bereich Ringelberg in einer Tiefgarage an einem E-Bike zu schaffen gemacht. Ihr Treiben blieb nicht unbemerkt und zwei Anwohner erwischten die Diebe. Durch das laute Rufen der Zeugen wurde eine Streife aufmerksam und das Duo konnte unerkannt flüchten. Das E-Bike im Wert von über 2000 EUR ließen sie am Tatort zurück. (JS)

