Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol und Drogen

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht wurden in Erfurt bei Verkehrskontrollen einige Fahrer erwischt, die mit dem Auto unterwegs waren obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und/ oder Alkohol standen. In der Melchendorfer Straße war ein 40-Jähriger Seat Fahrer mit 2,03 Promille unterwegs. Drogen konsumiert hatte ein Pkw Fahrer der in Stotternheim gestoppt wurde. Einen aggressiven Autofahrer stellten die Polizisten heute Morgen in der Fr.-Engels-Straße fest. Er stand ebenfalls unter Drogen und hatte Einbruchswerkzeug dabei. Auf knapp 0,8 Promille brachte es heute Nacht ein Autofahrer in der Schlachthofstraße, als er den Atemalkoholtest durchführte. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell