Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildtiere unterwegs

Erfurt/ Sömmerda (ots)

Aktuell sind vermehrt Wildtiere unterwegs, so dass es beim Kreuzen von Fahrbahnen gerade in den frühen Morgenstunden immer wieder zu Unfällen kommt. Allein gestern verendeten im Landkreis Sömmerda drei Rehe bei Wildunfällen. Gegen 08.00 Uhr stieß in der Frohndorfer Straße ein Pkw mit einem Reh zusammen. Auf der B176 in Richtung Kölleda kam es gegen 05.00 Uhr ebenfalls zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem Auto. Eine Stunde zuvor war bereits ein Reh im Bereich Hassleben mit einem Fahrzeug kollidiert. Auch heute Morgen stieß in der Nähe von Schillingstedt ein Reh mit einem Pkw zusammen. Mehr Glück hatte ein Entenpärchen in Erfurt. Die beiden überquerten am Nachmittag die Straße des Friedens genau vor einem Funkstreifenwagen. Die Polizisten warteten geduldig ab bis das gefiederte Paar sicher auf dem Gehweg ankam und setzte dann seine Fahrt fort.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell