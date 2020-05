Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Tresore gestohlen

Erfurt (ots)

Aus einem Einkaufszentrum in der Hermsdorfer Straße stahlen Diebe in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch zwei Tresore. Die Diebe verschafften sich Zutritt zu dem Objekt und machten sich in den zwei unterschiedlichen Läden zu schaffen. Aus einer Bäckerei und einem Servicestand stahlen sie die beiden Tresore. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie an über 1000 EUR Bargeld. (JS)

