LPI-EF: Wer kennt diesen Mann?

In den Morgenstunden des 30.08.2019 wurde in der Magdeburger Allee das Auto eines 63-Jährigen aufgebrochen. In der weiteren Folge wurde aus dem Fahrzeug die EC-Karte des Mannes gestohlen. Kurze Zeit nach dem Diebstahl hob ein unbekannter Mann an einem Geldautomaten in Erfurt zweimal wiederrechtlich mit der gestohlenen EC-Karte Bargeld zu je 500 Euro ab. Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise bitte an die KPI Erfurt unter der Rufnummer: 0361/ 7443 1465. (JS)

