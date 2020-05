Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken im Straßengraben gelandet

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Abend in Backleben. Ein Unbekannter überholte auf der B176 einen Simson Fahrer. Da der rote PKW zu nah an dem Mopedfahrer vorbei fuhr und den notwendigen Abstand nicht einhielt, wich der 51-jährige Simson Fahrer nach rechts in den Straßengraben aus und stürzte. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den verunfallten Mann zu kümmern. Der verletzte Mopedfahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 1,28 Promille. (JS)

