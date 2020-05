Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Starkstromkabel gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte brachen in Gebesee auf einer Baustelle mehrere Starkstromkästen auf. Anschließend wurden 60m Starkstromkabel gestohlen. Außerdem versuchten die Diebe in einen Baucontainer zu gelangen. Hier richteten sie nur Sachschaden an. (JS)

